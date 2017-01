Los peinados inspirados en la Princesa Leia

Como es de público conocimiento, días previos a terminar el año, Carrie falleció a los 60 años de edad, tras sufrir un ataque al corazón. No sólo marcó tendencias y rompió esquemas, sino que gracias a ella, un sinnúmero de mujeres descubrieron que también podían ser heroínas, personas fuertes y capaces de vencer cualquier obstáculo.

Uno de los más populares son los dos lazos a cada lado de su cabeza, con una raya en el centro. Pero ese no es el único. Las trenzas en forma de corona son otra de las opciones, dadas a conocer con la aparición de Leia en El imperio contraataca.

