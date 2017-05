MET Gala: ¿Quiénes se animaron a los cambios de looks y vestidos excéntricos?

La edición 2017de la gala anual del Museo Metropolitano de Nueva York (MET), este año rindió homenaje a la excéntrica diseñadora de moda japonesa Rei Kawabuko y al parecer, fueron muchos los asistentes que cumplieron al pie de la letra con la consigna de vestirse llamando la atención o quienes aprovecharon la oportunidad para lucir un extravagante cambio de look.

Según publica trendencias, Kylie Jenner nuevamente, ha apostado por un rubio platino. Eso sí, esta vez no cabe duda de que se trata de una peluca cuya calidad deja que desear, ¿verdad?

Otro corte de pelo bob con flequillo es el que trajo Kerry Wasinghton. Eso sí, en su caso también esperamos que sea una peluca porque este look no la favorece para nada.

Katy Perry ha elegido uno de los looks más llamativos de la noche con una creación muy extravagante, con velo incluido. Una creación de John Galliano para Maison Margiela exclusivamente diseñado para ella.

Zoe Kravitz había cambiado de look apostando por el pixie, sin embargo todavía no se la había visto en la alfombra roja.

Karlie Kloss también ha sorprendido a todos con este bob, dejando atrás su melena habitual.

Madonna ha optado por un look militar de dos piezas formado por cuerpo encorsetado con escotazo y falda larga con cola de Moschino. ¿Lo peor? que llevaba mil accesorios.

Lily Collins lució una peluca morena, muy muy oscura, corte bob y flequillo muy corto que no la favorece nada y que acentúa más su palidez. Definitivamente no es su mejor look.

Por primera vez vimos a Selena Gomez lucir su nuevo corte de pelo en la alfombra roja y está muy mona, más aniñada, pero guapísima.

Otra de las invitadas peores vestidas de H&M ha sido Nicki Minaj. Un diseño tipo body con escotazo y larga cola, cargada de pedrería y flores superpuestas.

El raro look elegido por Rita Ora.

También se incluinó por el rubio platino Kate Hudson, apostando por los colores de moda.

Demasiado pomposa. Lena Dunham ha escogido un un diseño de estampado de cuadros granates y escote asimétrico con maxi lazo muy poco favorecedor de Elizabeth Kennedy.

Y después de ver las melenas más cortas, también las tenemos más largas, como el caso de Jennifer Lopez que ha vuelto a apostar por las extensiones en su larga coleta.

O Candice Swanepoel que también lució larguísima cola de caballo.