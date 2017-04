Nintendo dejará de vender el NES Classic Edition

Nintendo no ha dado explicación ninguna del motivo detrás de esta decisión, pero se puede especular con bastante atino sobre las posibles causas. Aparentemente, esta movida tiene sentido si se toma en cuenta el concepto mismo de nostalgia. Para que algo provoque nostalgia primero se tiene que extrañarlo, tiene que estar fuera del alcance al menos por un tiempo considerable, y es mejor aún si está a punto de desaparecer. Para mantener la nostalgia con vida, un producto debe mantener la demanda por encima de la disponibilidad. ¿Qué sentido tendría entonces seguir produciendo el NES Classic indefinidamente? Además, esta consola se ha convertido en un artículo de colección para muchos, algo que depende aún más de la exclusividad.

