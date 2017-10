¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de crear tu mueble a medida?

Si buscaste y no conseguís un mueble prefabricado para ubicar en un espacio en particular de tu casa, ¡a no desesperar! Tené en cuenta que está la opción de mandarlo a hacer, o mejor aún: hacerlo vos mismo.

Pero antes es preciso que tengas en cuenta una serie de recomendaciones para que al momento de tenerlo, cumpla con tus expectativas. ¿Qué considerar a la hora de idearlo? El sitio revistaohlala propone las siguientes variables:

Tamaño: depende de la funcionalidad y del lugar que va a ocupar. Tené en cuenta las características del ambiente, como la altura de los techos, el metraje, las paredes, la circulación, las columnas y el tipo de piso.

Material: los enchapados en madera natural dan sensación de calidez y tienen algo de clásico. También se puede optar por melaminas, que vienen en varios colores y texturas, aunque blancas logran una deco más minimal. Además, se pueden usar laqueados en distintos tonos, que tienen un acabado brillante.

Combinación: la mezcla con madera maciza es un buen recurso para un mueble, porque le da presencia y un aire vintage.

Terminaciones: la hidrolaca poliuretánica en enchapados de madera o sobre madera maciza protege y da un aspecto mate. Para preservarla, usá cera natural en pasta.

Si seguís estos consejos, probablemente en breve estés disfrutando de tu nuevo mueble hecho a medida.