SAG Awards 2018: ¿Te lo perdiste? ¡Te lo volvemos a mostrar!

La 24 edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG) se celebró el pasado domingo en el Shrine Auditorium y la gala contó por primera vez con una presentadora, la actriz Kristen Bell.

Bell realizó comentarios durante la gala acerca de los movimientos "Me too" ("yo también") y "Time is Up" ("se acabó el tiempo"), que abogan por la igualdad y contra el abuso sexual en la industria del entretenimiento tras los escándalos que sacudieron a Hollywood en los últimos meses.