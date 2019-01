Sombrero cowboy, el accesorio cool del verano

Panamá, capelina, gorra, piluso; a la hora de protegernos del sol todo es bienvenido cuando de disfrutar del verano se trata. Sin embargo, esta temporada hay uno que se repite en las cabezas más famosas: el cowboy o vaquero tejido es el sombrero que hay que tener.

Realizado en fibras naturales tejidas, con corona alta y redondeada y alas anchas bien curvas, este accesorio se ve principalmente en las playas, pero también en todo lugar donde el sol está presente.

La inspiración, sin duda, proviene del desfile de Dior Resort 2018, donde los sombreros se convirtieron en absolutos protagonistas.

El viejo oeste es hoy más femenino que nunca, y cuando se trata de tomar las piezas del armario masculino, no hay rival.

Hay por talles y de distintos diseños, es cuestión de salir a buscar el aliado del verano para disfrutar del aire libre protegida y trendy.

¿Cómo lograr un look country?

Las que más saben de moda demostraron estas últimas semanas cómo transformarse en las mejores chicas cowboy gracias a las prendas y complementos adecuados. Tomá nota:

1- Total look denim

Para parecer una vaquera, aunque sea en la gran ciudad, debés apostar por algún elemento denim en tu look. Y recordá: no le tengas miedo al total look índigo; incluir complementos en otras tonalidades aportará el toque tendencia al estilismo.

2- Mangas globo

Son un básico en los estilismos femeninos. Si no querés crear tu look western con un jean, buscá un vestido de aires boho y mangas voluminosas.

3- Blanco

Confía en este favorecedor aliado cromático para crear un look Far West más femenino.

4- Estampado floral

Al igual que el denim, los estampados florales son un clásico en los looks de inspiración western.

5- Detalles

Otra manera de combinarlo es sumarle un pañuelo, cinta y escudo para que el diseño se vuelva aún más llamativo.

¡La tendencia más salvaje ya está entre nosotros!