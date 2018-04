Top 7: Influencers de moda en Instagram

Amante de los relojes y el estilo dandy, Andreas Weinas consiguió hacerse con uno de los puestos más destacados de la lista gracias a su perfil muy multidisciplinar. Consultor de moda, colaborador en blogs y revistas y, también, modelo ocasional; cuenta con más de 80 mil seguidores en Instagram y sus fotografías superan todas los 1.500 likes.

6- Scott Schuman

Desde que en 2005 creara el blog de fotografía The Sartorialist, Schumman se convirtió en todo un referente de la blogosfera más fashion. No hay nadie que se dedique a la industria que no haya oído hablar de él o que no se haya apoyado en sus instantáneas para tomar ideas de estilismo. Cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram, en 2009 publicó un libro recopilatorio con los mejores looks que había fotografiado y es, además, colaborador habitual de grandes marcas de moda y revistas.

7- Matthew Zorpas