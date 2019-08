El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Carlos Alberto Iannizzotto, ratificó este martes el rechazo de su entidad a las retenciones para la exportación de productos agrícolas, aunque avaló la aplicación de ese canon frente a una situación de "emergencia social".

"Estamos en contra de las retenciones", sentenció Iannizzotto al exponer en la segunda jornada anual que organizó la entidad rural y que contará con la presencia del presidente Mauricio Macri y de varios de los principales aspirantes a sucederlo.

Sin embargo, el referente agropecuario aclaró que esa posición depende del contexto que atraviese el país porque, remarcó, si existe una situación de "emergencia social" el campo debe tener una "mirada solidaria".

"El tema es el contexto, si hay una situación de pobreza, de emergencia social, si hay una situación en la que hay abandono de fincas, de chacras, de campos, si más del 50 por ciento de jóvenes de 18 y 25 años en la Argentina no tienen trabajo, si hay una situación en la que el 32 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza, con qué cara el campo no se va parar con una mirada solidaria ante esta situación", manifestó.

El titular de Coninagro consideró que "el país debe ser conducido con ideas y contenido, no con maniobras electorales. Pretendemos derrotar los problemas estructurales de Argentina, vinculados a la pobreza, la exclusión y la marginalidad”.

“Coninagro pretende un país federal con productores que no se sientan abandonados. La unidad no es algo que se declama, hay que trabajarla. Pretendemos consensuar con el camino del diálogo, la tolerancia, y por eso promovemos la cultura del encuentro. En esta Argentina no hay más lugar para las confrontaciones. Aquellos que no pueden cambiar de opinión, no puede cambiar nada”, enfatizó.

Finalmente, Iannizzotto expresó: “Necesitamos un Estado ágil, en donde el sistema financiero domine la economía. Coninagro promueve la igualdad de condiciones, por eso creemos en el sistema subsidiario y de crédito para nuestros campos, fincas y chacras. Pensamos un horizonte volcado hacia la innovación".

"Desde Coninagro no demonizamos a nadie, que vengan las inversiones, pero prestando atención a la renta y al empleo. El sector privado está mostrando una madurez hacia lo social", finalizó el mendocino Iannizzotto.