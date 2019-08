Dos dirigentes santafesinos mantuvieron reuniones este miércoles con el candidato presidencial del Frente de Todos. La ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, primero por la mañana, y el gobernador electo, Omar Perotti, por la tarde, se encontraron con Alberto Fernández en sus oficinas de Buenos Aires en la misma jornada en la que el ex Jefe de Gabinete nacional se comunicó con el presidente Mauricio Macri y dio una conferencia de prensa sobre los anuncios económicos de la Casa Rosada.

Perotti con Fernández

El gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, fue parte este miércoles de una reunión con el candidato presidencial Alberto Fernández para analizar los próximos pasos del justicialismo de cara a las elecciones generales de octubre y destacó al ganador de las Paso nacionales como “un hombre de diálogo” en medio de un momento “duro y difícil” de la Argentina.

Desde Buenos Aires, el rafaelino dijo que haber atendido el llamado del presidente Macri demuestra que “Alberto Fernández es una persona de diálolgo y lo ha manifestado una vez más”, y opinó que fue una “señal de madurez e institucionalidad”.

“El momento es duro y difícil”, expresó Perotti, y se refirió a las medidas económicas anunciadas a la mañana por el gobierno. “Ojalá puedan dar resultados satisfactorios para la gente; si eso pasa es algo que se comparte”, señaló el mandatario santafesino desde diciembre.

Insistió con su idea de que “Argentina va a tener que resguardar una política de exportación” de cara al futuro cercano. “Tenemos que tener divisas para cumplir con compromisos. Pero además, exportar para activar el movimiento industrial, ya que hay mucha capacidad ociosa”.

Bielsa por la mañana

En medio de los rumores sobre posibles ofrecimientos de cargos a nivel nacional, la ex precandidata a gobernadora de Santa Fe, María Eugenia Bielsa, estuvo este miércoles por la mañana en la oficina del candidato presidencial del Frente de Todos.

“Pasé a saludarlo y hablamos unos minutos”, comentó la también ex diputada provincial en diálogo con la prensa.

Con Uñac

Alberto Fernández también se encontró durante la jornada con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Ambos analizaron el escenario político y social y las medidas económicas que anunció el presidente Mauricio Macri.

El encuentro entre Fernández y Uñac se dio pasadas las 16 en las oficinas del Frente de Todos en el barrio porteño de San Telmo.

El gobernador sanjuanino confirmó en declaraciones a la prensa que le pidió a su ministro de Hacienda y futuro vicegobernador, Roberto Gattoni, que realice un análisis pormenorizado de los anuncios que hizo Macri para evaluar la aplicabilidad que tendrían en San Juan.

"He leído las medidas y todo suma; son bienvenidas si impactan en el bolsillo de los trabajadores. Pero debemos considerar que hace tres años y medio estas medidas eran necesarias, y no llegar ahora, cuando el bolsillo de todos está exprimido y las pymes no tienen la rentabilidad necesaria para pagarle a sus empleados y mantenerse como empresa", sostuvo Uñac.