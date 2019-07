Este jueves la AFA confirmó que no le devolverá el punto que Newell's reclamó ante el Tribunal de Alzada, para completar los dos que sí le restituyó el TAS. Ante esto, el técnico Frank Kudelka, que habló en conferencia de prensa, salió a dar un mensaje motivador: “Tendremos que ganarlo en la cancha”, sentenció. Además, llenó de elogios al flamante refuerzo Cristian Lema y fue cauto cuando le mencionaron a Lucas Albertengo y Julián Fernández, dos jugadores que estarían muy cerca de sumarse.

Cuando a Kudelka le mencionaron que el Tribunal de Alzada de la AFA había rechazado la presentación de Newell's para la restitución del punto que se le había quitado -ya recuperó 2 en la instancia del TAS-, el técnico respondió: “Tendremos que ganarlo en la cancha”.

Luego agregó: “Cuando llegué teníamos tres puntos menos y ahora dos más, vamos a ser positivos".

Después llegó el momento de hablar de Cristian Lema, el zaguero que regresó a la Lepra con mucha más experiencia: “Lo concozco a Cristian, es un jugador que lo venimos siguiendo desde hace bastante tiempo”, explicó.

Primer entrenamiento de Cristian Lema junto a sus nuevos compañeros ���� pic.twitter.com/WqHv6yn7XY — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 11 de julio de 2019

Luego amplió que “pensamos en él por una cuestión de personalidad; no es un defensor rápido, pero sí lo es tácticamente, que es lo que nosotros pretendemos”.

También destacó que “tiene un muy buen juego aéreo, eso es importante. Creo que su llegada va de la mano con su personalidad, de esta gran oportunidad que tenemos de catapultarnos a algo que no sea sólo la pelea por la permanencia”.

Cristian Lema en su primer día como jugador de #Newells ������⚫️



El defensor firmó su contrato y realizó la primera práctica https://t.co/GGphXoQjHH pic.twitter.com/FIQ03GwzGC — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 11 de julio de 2019

Después le preguntaron por el delantero Lucas Albertengo (Independiente) y el volante central Julián Fernández (Palestino de Chile): “Sé que hay jugadores muy cerca de ser contratados, Julián Álvarez puede ser uno de ellos, pero lo mismo que Albertengo espero a que los hechos se concreten”.

Después hizo un análisis que escondió una fuerte crítica: “En todo mercado de pases, los tiempos económicos no van de la mano con los tiempos del entrenador. Hay muchos negociantes, que lo único que les interesa es su bolsillo, y por eso ya ni siquiera me enojo”, disparó.

"Rescato la gran predisposición de la institución, la gran responsabilidad que tienen, se del esfuerzo que hacen diariamente para que los jugadores lleguen en tiempo y forma, estamos codo a codo. Pero hay cuestiones que no se pueden manejar, especulaciones, hay muchos que manejan jugadores que les da lo mismo si llegan dos días antes o después, ni piensan en eso, les interesa el negociado", continuó sobre el mismo tema.

Sobre el fixture, opinó: "Soy una persona que no está focalizado en la organización del campeonato, primero porque no lo puedo manejar, se estudia la localía, la seguridad. La verdad es que no tengo otra cosa que aceptarlo, nos tocó así y vamos para adelante, vamos a buscar ganar los partidos de local o visitante".