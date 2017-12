"Alan haría fuerza para venir, pero no hubo ningún acercamiento"

El nombre de Alan Ruiz es uno de los primeros que surgió en el mercado de pases canalla. El volante ofensivo milita en Sporting de Lisboa pero prefiere marcharse para tener continuidad y, según su representante, Rosario Central es un destino que le caería bien. El tema es cómo logrará salir del club lusitano.

"Recién termino de hablar con el padre y estamos tratando de ver cuál es la salida más simple y accesible para que los equipos que lo buscan tengan una manera más fácil de sumarlo. Es un jugador vigente, de 24 años, de elite, que tiene la jerarquía necesaria para reforzar cualquier plantel", dijo su representante, Roberto San Juan, en Zapping Sport.

De todos modos, el intermediario aclara que no hubo contactos formales con la comisión directiva auriazul. "Cuando me enteré de que al técnico le interesa, traté de ver qué posibilidad había de traerlo, pero no hubo acercamientos con ningún dirigente".

San Juan confesó que le mete fichas para que juegue en Arroyito: "Uno le pinta situaciones y a él le encantaría volver a jugar en Argentina, quizás más que en otro lugar. Quiere venirse para acá, haría mucha fuerza. Es un jugador vigente y siempre hay que hacer un esfuerzo, tanto Central como el club que lo quiera".

"Teniendo dinero es fácil incorporar, pero hay que usar el ingenio y buscar la manera de insertar un jugador y correr sus riesgos para traer a un jugador que le sirva al plantel. Le daría muy buenos dividendos a Central como le dio a Colón, que recibió 4 millones de dólares", añadió el apoderado de Ruiz.

Sobre los motivos para buscar su alejamiento de su club actual, destacó: "En Europa no tiene la continuidad que quiere tener. Intercaló con otros jugadores, lo metieron en un puesto que no es el suyo. Quiere jugar: tiene 24 años y le da para jugar. Es una excelente persona, pibe dócil, sin problemas de vestuario, un jugador bárbaro".

"Es un jugador que donde ha ido a dejado su huella, como en Gremio, donde lo adoran y quieren que vuelva. En su momento intenté que venga a Central, pero Coudet prefirió a Barrientos. Ahora intercedí un poco para traerlo a Central porque considero que es el jugador justo para las necesidades del equipo en ese puesto. Si al club le interesa, hay que intentarlo".

Acerca de sus condiciones contractuales, informó: "La idea de ellos es, en primera instancia, venderlo completamente o, mínimamente, un 50% del pase. En total le salió 8 millones de dólares a Sporting. Es un jugador de los que no hay; el club que lo lleve va a tener jerarquia y posibilidad de un negocio a futuro", cerró.