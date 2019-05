Barcelona busca sellar la clasificación a la final y Liverpool va por el milagro

Barcelona, con el astro argentino Lionel Messi a la cabeza, buscará esta tarde desde las 16 liquidar la serie semifinal de la Copa de Campeones de Europa ante Liverpool que empezó con un rotundo triunfo blaugrana la semana pasada en el Camp Nou.

El conjunto culé, dirigido técnicamente por Ernesto Valverde, jugará en Anfield con el 3 a 0 muy valioso obtenido en la ida con dos goles de Messi y otro del uruguayo Luis Suárez.

Valverde no contará con Dembelé.



Como dato saliente, no viajaron a Inglaterra, por estar lesionados, Ousmane Dembélé y Todibo. Y Arthur arrastra molestias que lo dejan en duda.

Por su parte, Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, confirmó que Mohamed Salah no podrá estar dentro del campo por su lesión. “Nada. No juega. Seguro. Por desgracia no podremos contar con él”, ha asegurado el alemán en la rueda de prensa previa al partido.

Klopp se quedó sin Salah ni Firmino para el desquite.



Klopp explcó que “Salah quería jugar, pero los médicos no se lo permiten”. La ausencia del egipcio se suma a la del brasileño Roberto Firmino, otro lesionado.