Boca empató en La Plata y es bicampeón del fútbol argentino

Boca Juniors se consagró este miércoles campeón de la Superliga Argentina de Fútbol, tras empatar como visitante con Gimnasia y Esgrima La Plata, 2 a 2, en partido postergado de la 25ª fecha del certamen.

Pablo Pérez y Ramón "Wanchope" Ábila anotaron los goles del equipo de la Ribera y Nicolás Colazo y Brahian Alemán, los del conjunto local.

#TNTSports | Centro de Nández, Wanchope la baja muy bien y Pablo Pérez se tomó un segundo más para rematar contra el palo de Martín Arias. Gana el Xeneize y deliran sus hinchas.#Gimnasia #Boca pic.twitter.com/LDyWtmnIO8 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 9 de mayo de 2018

#TNTSports | Nico Colazo, ex Boca, encontró un buscapié después de un despeje y empató el partido. Ahora están 1-1 y el Lobo va por más.#Gimnasia #Boca pic.twitter.com/QeqvRok3pC — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 9 de mayo de 2018

#TNTSports | Wanchope nunca la dio por perdida, aprovechó el error de Coronel y definió bien ante Arias. El equipo de Guillermo está cada vez más cerca del bicampeonato. #Gimnasia #Boca pic.twitter.com/vjVObXtffd — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 9 de mayo de 2018

#TNTSports | Incertidumbre en La Plata: Alemán disparó desde lejos, la bocha rozó en Magallán y descolocó a Rossi. El partido está 2-2 y el Lobo quiere evitar la fiesta del Xeneize. #Gimnasia #Boca pic.twitter.com/8tOiP4FWr2 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 9 de mayo de 2018

Con esta igualdad, previsible a la luz de los méritos que expusieron uno y otro en el campo de juego, el equipo xeneize llegó a las 57 unidades y le sacó cuatro de ventaja a Godoy Cruz de Mendoza, a falta de una fecha para el cierre del campeonato.

De esta manera, el elenco dirigido por el mellizo Guillermo Barros Schelotto obtuvo por segunda vez consecutiva el título, a nivel local.

Sin embargo, el conjunto auriazul todavía aguarda la definición del grupo H de la Copa Libertadores, en la que ocupa provisoriamente el tercer puesto con 6 puntos, detrás de Palmeiras de Brasil (13) y Junior de Barranquilla (7), a falta de una fecha.

Boca sumó su trigésimo tercer título de Liga a lo largo de la historia

La campaña del campeón, fecha por fecha

1 OLIMPO 3-0 LOCAL D. Benedetto (x2) y P.Pérez

2 LANÚS 1-0 VISITANTE Benedetto

3 GODOY CRUZ 4-1 LOCAL P. Pérez (x2), Pavón y Nández

4 VÉLEZ 4-0 VISITANTE Ben.(x2), Domínguez (e/c),Fabra

5 CHACARITA 1-0 LOCAL Pavón

6 PATRONATO 2-0 VISITANTE Pavón y Benedetto

7 BELGRANO 4-0 LOCAL L. Acosta e/c, Cardona, Ben.x 2

8 RIVER 2-1 VISITANTE Cardona y Nández

9 RACING 1-2 LOCAL Benedetto

10 ROSARIO C. 0-1 VISITANTE -

11 ARSENAL 2-0 LOCAL G. Vadalá y E. Cardona

12 ESTUDIANT. 1-0 VISITANTE Barrios

13 COLÓN 2-0 LOCAL C. Pavón y N.Nández

14 S. LORENZO 1-1 VISITANTE C. Tevez

15 TEMPERLEY 1-0 LOCAL F.Fabra

16 BANFIELD 1-0 VISITANTE C. Tevez

17 SAN MARTíN 4-2 LOCAL Tevez, Pavón, Nández, Ábila

18 ARGENTINOS 0-2 VISITANTE -

19 TIGRE 2-1 LOCAL E. Cardona, L. Jara

20 AT. TUC. 1-1 VISITANTE W. Bou

21 TALLERES 2-1 LOCAL Bou, P. Pérez

22 DEFENSA 1-2 LOCAL D. Gissi (ec)

23 INDEP. 0-1 VISITANTE -

24 NEWELL'S 3-1 LOCAL Ábila x 2 y Pavón

25 GIMNASIA 2-2 VISITANTE Ábila y P. Pérez

26 UNIÓN 2-0 LOCAL Ábila x 2



Boca Juniors finalizará su campaña en la Superliga Argentina de Fútbol el domingo desde las 11, como visitante de Huracán, por la fecha 27.