Cantado: Cristiano Ronaldo, elegido “The Best”

El jugador de Madeira coronó 2016 con la consecución con el Real Madrid de la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa -no jugó en Trondheim ante el Sevilla por lesión- y el Mundial de Clubes y además capitaneó a la selección de Portugal que consiguió por primera vez en su historia el título continental en Francia 2016, aunque en la final apenas pudo estar en el terreno de juego por lesión.

En una gala que tuvo lugar en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich, Cristiano Ronaldo, que posee cuatro Balones de Oro, encontró un nuevo reconocimiento por el que él mismo consideró mejor año de su carrera. Estaba ternado con Lionel Messi –que no asistió a la gala, como ninguno de sus compañeros del Barcelona– y el francés Antoine Griezmann.

