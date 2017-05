Central, ante San Lorenzo, para sostener el buen andar

Rosario Central acumula una serie de cuatro victorias consecutivas y este domingo, desde las 18.15, visita a San Lorenzo por la fecha 23 del torneo de primera, en el que por ahora está logrando su objetivo de meterse en una copa internacional. Los cuervos, por su lado, tienen la cabeza metida en la Libertadores.Los auriazules sumaron un nuevo éxito ante Aldosivi que se encadenó a los anteriores ante Gimnasia, Temperley y Atlético Tucumán. Y extendiendo el análisis hacia atrás, no pierde desde la reanudación del torneo (debut de Paolo Montero) ante Godoy Cruz: luego de eso, ganó seis y empató uno.En cuanto al equipo, el conductor uruguayo mete un único retoque en el mediocampo: Mauricio Martínez por Leonel Rivas. Por su parte, Gustavo Colman no entrenó durante toda la semana por una licencia familiar y fue descartado y el DT no cuenta con Marco Ruben, que volverá el domingo siguiente en el clásico ante Newell's.Y justamente con el derby en la cabeza, hay cuatro jugadores que deben cuidarse: los titulares Washington Camacho y Germán Herrera y el suplente Cristian Villagra: es que si ven otra amarilla, se quedarán afuera del encuentro en el Coloso.Por su parte, San Lorenzo viene con un andar irregular en el torneo local, pese a que en la Copa Libertadores logró esta semana un resonante triunfo en Brasil ante Atlético Paranaense. Con su victoria por 3-0, el Cuervo revivió en el grupo 4 y ahora se clasificará directamente si derrota a Flamengo de local en la última fecha.En el certamen doméstico, le ganó a Gimnasia de La Plata tras dos derrotas sucesivas y marcha a nueve de la cima. El DT no confirmó la formación, ya que evaluará primero cómo quedaron sus futbolistas tras el desgaste sufrido en Brasil.El juez del cotejo será Andrés Merlos. Lo transmitirá Radio 2.