Central comenzó la pretemporada con sólo uno de los refuerzos

El plantel principal de Rosario Central comenzó este lunes por la tarde la pretemporada bajo el mando de Paolo Montero. Lo hizo con la misión de mejorar la performance de este último semestre, en el que concluyó un aceptable trabajo que, de todas formas, no le alcanzó para entrar directamente a la Copa Sudamericana. Desde las 16.30, el grupo de 17 profesionales se reunió en el predio de Arroyo Seco para escuchar las primeras consideraciones del DT (planteo de objetivos y explicación del cronograma de entrenamientos) y darle la bienvenida a Alfonso Parot, el único de los refuerzos que estuvo en el inicio de los trabajos. Los otros dos futbolistas que fueron fichados para esta temporada, Santiago Romero y Fernando Zampedri, tienen permiso para acoplarse al plantel durante el resto de la semana. Las otras caras nuevas en relación al semestre pasado serán Elías Gómez, Hernán Da Campo, Maximiliano González y Pablo Becker, viejos conocidos que regresan de sus préstamos.

