Central y Newell's cierran un año difícil en otra fiesta de la ciudad

La ciudad de Rosario se dispone a vivir una nueva fiesta futbolera. Esa que forma parte de su ADN cultural, admirada por propios y extraños y, esta vez, como siempre, con mucho en juego. Será desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por la duodécima fecha de la Superliga y arbitraje de Néstor Pitana.



Los dos equipos llegan obligados a ganar para cerrar con una sonrisa un año lleno de sinsabores. Del lado centralista, todavía se siente el dolor por no haber podido llegar a otra final de Copa Argentina y haber descuidado mucho el torneo local; del ñubelista, los problemas económicos y financieros dereivaron en una crisis institucional que, entre tantos conflictos, le puso fin a la era de los ídolos salientes, como Scocco y Maxi Rodríguez.



Ambos navegan en la parte baja de la tabla de posiciones: los rojinegros están en el puesto 18º con 13 puntos (que serán 10 si al cabo del torneo les descuentan tres por incumplimiento administrativo); los auriazules ocupan el escalón 23º con sólo 10 unidades. Lo bueno es que los dos vienen en remontada: Central, de dos victorias seguidas ante Talleres y Boca; Newell's, de vencer a River e igualar con Racing.



Entre los tantos atractivos que tendrá este clásico, está el del futuro de Leo Fernández en el cargo de conductor del primer equipo canalla tras la salida de Paolo Montero. Si bien condujo al plantel a sus dos primeros éxitos en el certamen, la dirigencia condicionó su permanencia a lo que pase esta tarde con el rival de toda la vida.

En el local, esta semana las incógnitas fueron tres: quién sería el sustituto del suspendido Zampedri y qué pasaría con los "tocados" Fernando Tobio y Paulo Ferrari.



En cuanto al segundo delantero que acompañe a Ruben, Germán Herrera no exhibió rastros de su lesión muscular en el bíceps femoral derecho y estará desde el inicio.



Sobre los defensores, Tobio sale de un esguince de tobillo y Ferrari de una dolencia en el aductor. Ambos entrenaron de forma diferenciada y fueron preservados para que lleguen OK.



El once será: Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez, José Luis Fernández; Washington Camacho, Maximiliano González, Leonardo Gil, Federico Carrizo; Germán Herrera, Marco Ruben.



Por el lado de la visita, el técnico, Juan Manuel Llop, no cuenta con el suspendido Nehuén Paz y debe hallarle acompañante a Bruno Bianchi en la zaga: allí, tendrá su bautismo Joaquín Varela, zaguero catamarqueño de 1,90 que sólo disputó un puñado de encuentros en Reserva.



Lo demás está definido: no habrá ningún cambio, ya que Brian Sarmiento mejoró de su molestia y jugará, lo mismo que Joaquín Torres, otro que había salido ante Racing con dolor. Regresará además José San Román tras purgar la suspensión por el juvenil Nadalín.



La formación será: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Joaquín Varela, Leandro Ferroni; Brian Rivero, Juan Sills; Joaquín Torres, Brian Sarmiento, Víctor Figueroa; Luis Leal.



El recibimiento canalla

Los días de la semana pasan y el rumor se hace cada vez más fuerte: los hinchas de Central preparan un recibimiento inolvidable que tendría el estreno de una bandera más que Gigante. Un grupo de simpatizantes bajo el nombre de Carnaval Auriazul encabezó una colecta de $250 en la puerta 6 del estadio para hacer más especial la salida a la cancha del equipo de Leo Fernández.

La reserva

El partido que hace rato dejó de ser preliminar para los clásicos rosarinos se jugará el próximo lunes 11 a las 9 de la mañana, en el predio de Ciudad Deportiva que Central tiene en Granadero Baigorria.



Venta de entradas

Los hinchas de Central podrán comprar sus tickets para plateas este domingo de 10 a 15 en las boleterías de la puerta 5 (Génova y Avellaneda). Los precios serán: $400 para la platea del río, $500 para la de Cordiviola y $750 la preferencial. Se aclara que la venta es exclusiva para socios, quienes deben tener paga la cuota de noviembre para ingresar a las tribunas y llevar su carnet el día del partido.

El operativo policial

En la mañana del jueves, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a Diego Maio, coordinador de Seguridad en Espectáculos Deportivos, detallaron que participarán del operativo 850 policías, 650 alrededor del partido –en el estadio– y otros 200 en puntos clave de la ciudad, como bares y lugares comunes de encuentro, por ejemplo el Monumento a la Bandera en caso de festejos.

Cómo se transmitirá el partido

Central-Newell's estará incluido en el Pack Fútbol que ofrecen las empresas de cable, es decir, será codificado. La señal TNT Sports transmitirá el encuentro. En tanto, El Tres ofrecerá una previa especial desde las 16.30 con móviles en el estadio para sentir en vivo la pasión de los hinchas de cara al clásico. Tras el partido habrá una emisión especial de Zapping Sport con Luis Ricossa y equipo.

La radio será la gran compañía del domingo. Por eso el equipo de Rosario Deportes prepara una previa especial en Radio 2 desde las 14, tres horas antes del comienzo del partido, con el equipo que encabeza Jesús Emiliano. La transmisión se podrá seguir por AM 1230 y FM 90.1.