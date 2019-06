Chávez admitió que habló con Cocca y que Aldosivi recibió una oferta formal

Rosario Central está detrás de los servicios del delantero de Aldosivi, Cristian Chávez, quien en programa radial de La Feliz admitió contactos. "Llegó hoy una oferta formal de Rosario Central y conmigo habló Diego Cocca", le dijo a La Voz del Estadio de GDM Radio.

"Mi representante, que está en España, vuelve el miércoles. Pero yo me tengo que presentar a entrenar en Aldosivi. Ya nos reunimos dos veces con los dirigentes: en la segunda, me dieron a entender que si aparecía una oferta la iban a considerar”, explicó.

Chávez tuvo un paso fugas por Napoli.



Chávez exigió una mejora contractual y no ve factible que le cumplan el deseo: "Una cosa es quedarse a jugar en Aldosivi y otra cosa es quedarse contento a jugar acá. Pedimos una mejoría normal de contrato, que está vigente por un año más. Con lo que me ofrecen no podemos cerrar en Aldosivi".

"O me venden, porque tienen una parte de mi pase, o tendría que quedarme pero nada contento. Me dijeron que si hay una oferta la van a estudiar y hoy entró una formal de Central, así que veremos qué pasará. Aldosivi no es de vender mucho, así que por ahí les sirve venderme", dijo con sinceridad.

Para Cocca, la llegada de Chávez sería una buena noticia. El surgido de las inferiores de Brown de Adrogué fue sexto en la tabla de goleadores de Superliga con 8 anotaciones en 21 partidos.