El defensor de Newell's Cristian Lema se mostró autocrítico tras la derrota por 3 a 1 ante Vélez en Liniers, en un encuentro correspondiente a la 4ª fecha de la Superliga. "Hoy no salieron las cosas, no jugamos como una final", sostuvo.

En diálogo con TNT Sports, el zaguero central dijo que Newell's no hizo un buen partido. "Vélez nos ganó bien. Tenemos que replantear cosas, tener los pies en el piso. Hay que descansar y volver a trabajar en una semana dura. El próximo fin de semana tenemos que levantar", aseveró.

"Son todas finales. Hoy no salieron las cosas, no jugamos como una final, no hicimos un buen partido. Dejamos jugar a un equipo que sabe jugar y no le pudimos sacar la pelota", señaló Lema.

El defensor también manifestó que el equipo debe ir "partido a partido" y apuntó que le "duele" la derrota de visitante "por lo mostrado en la cancha". "No fue un buen partido de Newell's. Sabemos lo que peleamos, lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que poner la cabeza en el próximo fin de semana", concluyó.