Cristiano Ronaldo y su novia a los argentinos: “¿Qué tal, boludos?”

La relación de Cristiano Ronaldo con Argentina está atravesada por su competencia con Lionel Messi por quedarse con el cetro de mejor futbolista del planeta. Pero CR7 tiene muchos fanáticos en nuestro país y el crack de Real Madrid les habló a ellos en una transmisión en vivo a través de Instagram. Y lo hizo junto a su novia, que nació en Buenos Aires. Ella saludó con una frase muy graciosa: “¿Qué tal, boludos?”, dijo con cariño.

Cómodamente recostados en el inmenso jardín de la casa, Cristiano Ronaldo y su novia Georgina Rodríguez transmitieron por la red social Instagram. También se veía entre la pareja a la pequeña hija Alana Martina.

“La gente cree que no me gusta Argentina, pero yo amo Argentina”. Firma: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/QLZGiEmCSm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 18 de abril de 2018

“¡Argentina, Argentina!”, exclamó CR7 cuando vio que lo estaban saludando desde nuestro país.

En ese momento, su novia saludó con una sonrisa: “¿Qué tal, boludos?”. Es que Georgina Rodríguez nació en Buenos Aires, en un viaje que hicieron sus padres a Argentina. El padre de la bonita joven es argentino.

“Mi novia es de la Argentina. Mucha gente no lo sabe, pero ella es mitad argentina y mitad española. A mí me encanta la Argentina, la gente piensa que no me gusta, pero me encanta. ¡Y mucho!", explicó el astro de Real Madrid.

Y su novia cerró: “Los argentinos somos buena gente”.