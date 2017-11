Diego Becker: "Fernández siempre tuvo un mensaje simple"

Entre los tantos retoques que Leo Fernández hizo al arribar a la dirección técnica de la primera división, se destacó la presencia de Diego Becker en el mediocampo. El talentoso volante habló en Zapping Sport y comentó las sensaciones de su debut en el triunfo ante Talleres.

"Feliz por el triunfo y por la oportunidad que me dio Leo. Sentí algunos nervios antes del partido, pero cuando entré a la cancha me sentí muy cómodo", dijo el futbolista oriundo de Los Quirquinchos.

Sobre las razones de la victoria, explicó: "Creo que en el orden y la concentración que se mantuvo por todo el partido estuvieron las claves. Ellos tiene muy buenos jugadores, abren muy bien la cancha y juegan muy bien con la pelota. Pero por suerte pudimos convertir y después mantener la ventaja".

Becker prefirió evitar decir que este es su momento: "No sé, creo que todo pasa por cada técnico y yo no me puedo meter. A lo mejor es una prueba que está haciendo Leo, yo la tomo como una oportunidad. Puede ser que al jugar la Copa Santa Fe, en la que me fue bien, se haya decidido a ponerme a mí".

Y consultado sobre las características de Fernández, quien lo dirige desde hace un par años, respondió: "Desde que lo conozco fue siempre así, con un mensaje simple. Siempre tuvo esa misma forma y nunca la cambió".