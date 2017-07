El extraño camino que recorrerá Zarfino para llegar a Newell's

De este modo, la comisión directiva podrá darle el gusto a Juan Manuel Llop de contar con este mediocampista y subsanar, en parte, el papelón internacional que significó haberlo presentado como nuevo refuerzo pese a que no había nada acordado ni, mucho menos, firmado.

Tal como había adelantado en Radio 2 el presidente de Danubio, Leonardo Goicochea, este holding empresario adquirió la mitad del pase (la otra quedó en su club de origen) y, como por normativa FIFA las personas físicas y jurídicas no pueden tener los derechos económicos de los futbolistas, lo anotó en Extremadura de España, institución que también es de su propiedad.

Giovani Zarfino jugará en Newell's. Eso sí: llegará habiendo recorrido un camino más largo que el supuesto. Porque el traspaso no será club a club desde Danubio de Uruguay, sino que recalará en la Lepra cedido a préstamo por un grupo inversor español que compró la mitad de su pase.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo