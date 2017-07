En el control de documentos, un pequeño hincha presentó sus caramelos

El pequeño hincha de Newell's al no tener su DNI muestra sus caramelos!! #TribunaSegura #CopaSantaFe pic.twitter.com/x6gz7FrT4t

El programa Tribuna Segura se implementa desde hace algunos meses en los estadios de Rosario y consiste, entre otros requisitos, en pedir el DNI a todo aquél que se disponga a ingresar a ver un partido de primera división. Y los controles de este domingo para Newell's-Sportivo Rivadavia (Copa Santa Fe) dejaron una particular imagen.

