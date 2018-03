Fernández moldea el equipo sin Marco Ruben

A pocos días de una nuevo partido en la Superliga, el entrenador de Rosario Central, Leo Fernández, ya va delineando la formación titular. Que, a juzgar por lo que el propio DT probó en los entrenamientos, no tendría a Marco Ruben.



Si bien se informó que el 9 auriazul sufrió una molestia en un gemelo y por eso no pudo entrenar, el único punta en el trabajo táctico realizado en Arroyo Seco fue Fernando Zampedri. La disposición táctica fue diferente: cuatro volantes y un mediopunta.



De todos modos, y más allá de esta dolencia, el entrenador centralista tomaría la decisión de prescindir del ex River luego de su floja tarea ante Godoy Cruz y para darle otro dibujo táctico a su formación.



Como datos salientes, Óscar Cabezas entró por el suspendido Fernando Tobio; José Luis Fernández por el lesionado Martínez (con Parot de zaguero); y Leonardo Gil reapareció por Ruben, desplazando a López Pissano al puesto de mediopunta.



Así, el once que podría visitar a los de Heinze sería: Ledesma; Ferrari, Cabezas, Parot, Fernández; Lioi, González, Gil, Carrizo; López Pissano; Zampedri.