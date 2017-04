Formica: “Cuando nos tenemos que poner el overol, lo hacemos”

“El partido con Aldosivi también lo pusieron temprano, que no se les haga costumbre ponernos en un horario atípico”, añadió.

Sobre el tema de los horarios en que está jugando Newell's, que fue motivo de queja de Osella, opinó: “Fue un horario raro, en el que no estamos acostumbrados a jugar. Lo de la gente fue una locura, a las 11 de la mañana el estadio reventaba y eso nos contagia”.

Sobre su momento, contó: “Me siento muy bien físicamente, en meses anteriores no lo estuve por algunas lesiones”.

Sin embargo, luego confesó: “Si me das a elegir, yo prefieron jugar mejor y cerrar los partidos con un gol más, pero ya se vio que este es un torneo muy parejo y los resultados mandan”.

“De visitante cuando no se puede jugar bien hay que meter; contra Arsenal pasó eso y nos trajimos tres puntos muy importantes”, indicó Formica.

“A pesar de que contra Estudiantes nos quedó el sabor amargo de no haber sacado los tres puntos, disfrutamos de este momento siendo los escoltas de Boca”, reflejó el talentoso volante de la Lepra.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo