La ferocidad de Francia le puso fin al sueño mundialista argentino

Francia le puso punto final al sueño nacional. La selección argentina se quedó afuera del Mundial de Rusia 2018 al caer ante los galos por 4 a 3 en los octavos de final, en un cotejo electrizante, que cambió de dueño en varias ocasiones y acabó del lado europeo con sufrimiento por el embate albiceleste final.

El elenco de Deschamps se puso en ventaja a través de un penal convertido por Griezmann a los 12 minutos de juego. Di María lo empató con un zapatazo a los 40' y Gabriel Mercado, a los 2' del complemento, marcó el segundo. Pero Pavard volvió a igualar a los 12', Mbappé clavó el tercero a los 18' y el propio futbolista del PSG lo liquidó a los 22'. Agüero descontó en tiempo adicionado.

El conjunto de Sampaoli no pudo hacer pie en el inicio del juego, pero luego se repuso y tomó ventaja. Aunque no logró sostenerla y Francia rápidamente lo apabulló con la potencia de sus hombres de ofensiva. El gol del Kun llegó muy tarde y no permitió arrinconar a los franceses en el tramo final.

Argentina se va del Mundial en octavos, algo que no sucedía desde 1994. Y ya ha pasado un cuarto de siglo desde el último título, la Copa América de 1993. La decepción es enorme, pero detrás ya se vislumbra un recambio generacional que dejará afuera nombres que vienen jugando desde hace rato. Y que no lograron cortar la sequía de títulos.

