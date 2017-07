La ida de Maxi: Newell's reconoce "un desgaste entre las dos partes"

José Menchón, secretario de Newell's, habló en Radio 2 minutos después de conocerse la decisión de Maxi Rodríguez de no continuar en el club del Parque. "Hubo un desgaste entre las dos partes", reconoció, en coincidencia con el futbolista.

"Lamentamos que Maxi no esté más con nosotros", expresó el dirigente en el programa Pegando la vuelta, aunque confesó que con el paso de los días "ya nos veíamos venir que se iba", teniendo en cuenta que "no era un tema para tener tantas reuniones".

"Uno preveía que podría ocurrir ese desenlace, pero nosotros teníamos una mirada esperanzadora", precisó Menchón a los periodistas Giselle Massoud y Pablo Gavira.

Ante la consulta de la postura dirigencial, el secretario rojinegro indicó: "No sentimos vergüenza. Vergüenza es ser delincuente y no lo somos. Nosotros cometimos algunos errores, uno de ellos fue no haber difundido correctamente la situación en la que se encontraba el club cuando asumimos".

"Maxi nos deja por un tiempo, ojalá se retire acá", cerró la nota el dirigente.

"¡Hasta luego, ídolo!"

En tanto, desde la web oficial de Newell's se comunicó la noticia con gran reconocimiento a Maxi, quien, según el texto, "no seguirá por ahora" en el equipo del parque Independencia. "El ídolo rojinegro se toma vacaciones con esta casaca y nos dejará por un tiempo. Pero todos sabemos que este es su lugar y es donde tiene que volver", señala.

Agrega: "Tanto dirigentes como todos los hinchas de Newell’s queremos que Maxi Rodríguez termine su carrera en su casa, como también lo ha confirmado él". Y cierra con un cordial saludo: "¡Hasta luego, ídolo!".