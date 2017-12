Mackey: "Llop ha sido funcional a nuestro proyecto de inferiores"

Martín Mackey, director deportivo de las divisiones menores de Newell's, hizo un balance positivo de la relación que este año ha tenido con el entrenador de la primera división, Juan Manuel Llop, a quien consideró "funcional a la visión que tratamos de llevar adelante en el proyecto de inferiores".

En Zapping Sport, el coordinador general de las inferiores remarcó: "Desde la llegada de Llop hemos tenido un vínculo permanente con él y con Jorge Gabrich. Hemos podido intercambiar nombres, rendimiento de jugadores, se han interiorizado de chicos más chicos que no están en Reserva. Y los han invitado a entrenamientos de primera división".

"La relación de trabajo ha sido de muy buena periodicidad. Para lo institucional, Llop ha sido funcional a la visión que tratamos de llevar adelante en el proyecto de inferiores", añadió.

También valoró el hecho de que hayan llevado adelante una conferencia de prensa conjunta con la dirigencia y Llop luego de la derrota en el clásico: "La conferencia me parecía sana para la institución: habitualmente no se ve que quien esté a cargo de las inferiores comparta una conferencia con el entrenador de primera. Me lo propusieron y me pareció muy buena idea".

Sobre la continua promoción de juveniles a Reserva y a primera, explicó: "Nosotros propusimos que los jugadores de Reserva no sean exclusivos de Reserva, sino que sean jugadores de inferiores que van a representar a la Reserva pero que pueden volver a la cuarta o la quinta. Yque eso no es un retroceso en su juego".

Para Mackey, "eso permite ver permanentemente cuán competentes son para jugar en el segundo equipo de Newell's. Y que no haya jugadores que vayan directo a primera sin pasar por Reserva, algo que no es bueno para el chico ni el club", cerró.