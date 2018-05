Miércoles de súper acción, entre la Champions y la Libertadores

La de este miércoles será una jornada a puro fútbol, entre Liga de Campeones y Copa Libertadores, los dos torneos de clubes más importantes del mundo.



La acción comenzará temprano en Europa: desde las 15.45, Roma, equipo italiano en el que juegan los argentinos Federico Fazio y Diego Perotti, buscará ante Liverpool revertir la serie semnifinal de Champions.



El elenco italiano buscará repetir la hazaña de los cuartos de final del torneo ante Barcelona. En la ida, los rojos se encaminaban a la final con un contundente 5-0, pero en los últimos 10 minutos, Dzeko y Perotti dejaron algo más abierta la serie.



La última vez que Roma disputó una final fue en la temporada 1983/84 y la perdió precisamente con Liverpool, que en aquel entonces levantaba la cuarta de los cinco "orejonas" que tiene en sus vitrinas.



Liverpool conquistó la última copa europea en 2005, mientras que dos años después perdió la final a manos del Milan italiano.



Acá, Boca, el Rojo y el Decano



Por la Copa Libertadores, a partir de las 19.15, Boca Juniors visitará hoy en la ciudad colombiana de Barranquilla al Junior, liderado por el ex River Teófilo Gutiérrez, con la premisa de ganar para no quedar afuera de la Copa Libertadores.



El equipo "Xeneize" se jugará su destino en la Libertadores, torneo que ganó seis veces, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y televisación de la señal de cable Fox Sports.



A los boquenses podrían servirle un empate, pero si pierden que quedarán eliminados de la Libertadores en fase de grupos, algo que no les sucede desde hace 24 años.



El partido corresponde al grupo H, que lidera Palmeiras de Brasil con 10 puntos y clasificado a los octavos de final, seguido por Junior (6), Boca (5) y Alianza Lima de Perú (1).





Por su parte, a la misma hora (19.15), Atlético Tucumán y Peñarol de Montevideo protagonizarán hoy una final en la fase de grupos de la Copa Libertadores ya que el ganador quedará a un paso de los octavos de final mientras que el perdedor tendrá que pensar en la Sudamericana como nuevo objetivo.



El decisivo duelo de la quinta fecha del Grupo C se jugará desde las 19.15 en el estadio Monumental "José Fierro", de la capital tucumana, con televisación de Fox Sports 2 y arbitraje del brasileño Sandro Ricci.



Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con 6 puntos y se ubican un escalón por debajo del líder, Libertad de Paraguay (9), y uno por encima de The Strongest de Bolivia (3), los otros equipos del grupo C, que se medirán el jueves, en La Paz.





Finalmente, a las 21.45, Independiente encarará un partido clave en su ambición por clasificar a los octavos de final cuando visite esta noche a Corinthians de Brasil, puntero de la zona, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo G.

El encuentro se disputará 5 en el estadio Arena do Corinthians, con el peruano Víctor Carrillo como juez principal, quien estará acompañado por sus compatriotas Jonny Bossio y Víctor Báez, y con televisación de Fox Sports.



Corinthians, con 7 puntos, encabeza las posiciones de la zona G, seguido por Deportivo Lara venezolano con 6, Millonarios de Colombia con 4 e Independiente con 3.



En la actual Libertadores, el Rojo no tiene casi ningún margen de error y, para no depender de ningún otro resultado, al menos, debe sumar un punto ante los brasileños para mantener las chances de avanzar de ronda.