Montoya: "Sólo jugaré en Central si el Sevilla me incorpora en junio"

El volante Walter Montoya se mostró "feliz" por su incorporación al club Sevilla, reconoció que fueron "largas" las negociaciones y avisó que solamente jugará en Rosario Central si el club andaluz decide incorporarlo en junio próximo.

"Fue muy largo todo esto, me hice mucho la cabeza, por suerte salió todo bien. Si el Sevilla no puede liberar el cupo de extranjeros y tengo que incorporarme en junio, seguiré el resto del campeonato en Central", comentó.

"Sólo jugaré en Central nada más. Me quedaré acá sin problemas. Trataré de ganarme un lugar con el nuevo técnico (Pablo Montero)", remarcó el mediocampista que viajará este domingo a España para hacer la revisación médica de rigor. Además, subrayó que allá se enterará si se queda o si vuelve al país.

"Estoy muy agradecido a River y Boca. Son dos clubes grandes que me pretendían, pero estaba confiado de que un equipo de Europa me iba a llevar y Sevilla también es importante", reveló.



"Todos los rumores me los tomé con mucha tranquilidad, me lo tomé con humor. Fue un cago de risa por momentos. Es un momento único y ojalá sea así­ hasta el final de mi carrera, disfruto del dí­a a dí­a", concluyó.

El DT argentino que conduce al Sevilla, Jorge Sampaoli, tendrá que decidir cómo liberará un cupo de extranjero para incorporar a Montoya. Existe un interés por el volante brasileño Paulo Enrique Ganso por parte de varios clubes de su país. Si llega a concretarse su transferencia, Montoya tendrá la oportunidad de incorporarse al equipo andaluz.