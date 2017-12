Nadalín, a pocas horas del debut: "Me gusta mucho pasar al ataque"

Facundo Nadalín tendrá su noche soñada. Será la de este sábado, en el Coloso, cuando salga a la cancha y debute nada menos que en la primera división de Newell's. Lo hará como lateral derecho en la formación de Llop que se las verá con Racing, por la undécima fecha de la Superliga.



"Fue una sorpresa. Pensé que la pechera de titular le iba a tocar a Escobar, pero Jorge Gabrich me dio la noticia. Es una locura hermosa”, dijo el futbolista, de 20 años, en diálogo con Radio Mitre de Rosario.



El jugador de la Reserva leprosa, que estudió contabilidad pero dejó por falta de tiempo, admitió que no pudo dialogar mucho con el técnico: "No hablamos nada con Llop. Hablé con mis compañeros y los chicos de reserva. El Chocho sólo me dijo que juegue tranquilo y como en reserva, que por eso me habían subido".



Sobre sus características, el defensor que este año debutó en Reserva ante Belgrano señaló: "Me gusta mucho pasar al ataque, hacer el ida y vuelta, y darle opción al equipo por afuera y por adentro. He jugado de doble cinco, de cinco tapón, de interno, lateral derecho e izquierdo".

“Lo miraba mucho al Gringo Heinze cuando jugaba de lateral izquierdo y me gusta la forma de jugar y entender el fútbol de Dani Alves. A Advíncula lo miraba, me gustaba la intensidad, siempre aparecía por sorpresa”, expresó en el programa Juega la Banda.

Finalmente, dijo tener los pies sobre la tierra: “En mi familia somos todos muy fanáticos. Traté de que se lo tomen con tranquilidad". Pero apenas salí de la práctica, me empezaron a llamar. Ellos están detrás de todos mis sacrificios”.