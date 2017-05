Newell's quedó expuesto a sanción por los incidentes del final

Pero además, al momento de la salida del plantel canalla hacia el túnel (sin manga, que había sido robada), dos barrabravas invadieron el campo por la puerta 2 y muchos otros intentaron hacer lo mismo, mientras los agredían desde la tribuna popular sur baja. De no ser por la intermediación de la policía, todo podría haber acabado peor.

