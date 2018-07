Newell's sale a escena ante Central Córdoba, en choque de rosarinos

Newell's comenzará su semestre futbolístico este domingo, desde las 15.30 y ante Central Córdoba, por los octavos de final de la Copa Santa Fe. Y lo hará con Omar De Felippe sentado en el banco de suplentes, comandando un equipo que tendrá a los suplentes en cancha.



Si bien los clubes grandes de la ciudad le han dado a esta competencia una trascendencia menor, participando con conjuntos juveniles y de Reserva, el DT leproso no descarta colocar algunos habituales titulares para agarrar ritmo y sacar conclusiones de cara a la Superliga.

La alineación que probó fue: Temperini; Nadalín, Varela, Callegari, Ferroni; Rivero, Cacciabue, Joaquín Torres; Marcioni, Alexis Rodríguez, Treppo.

De estos, Nadalín, Varela, Ferroni, Rivero, Torres y Rodríguez ya han tenido experiencia en primera división, pero podrían no ser los únicos que salgan a la cancha a enfrentar al Charrúa.



En Central Córdoba, pese a que ya podría iniciarse el nuevo ciclo de Claudio Pochettino, quien tomó las riendas tras la salida de Ariel Cuffaro Russo (los charrúas se quedaron cerca del ascenso a la B Metropolitana, pero este año seguirá jugando en Primera C), se decidió afrontar este pleito con la primera local.



Así, el director técnico será el Tati Eduardo Bustos Montoya, quien avisó que no habrá demasiadas equivalencias en cancha.



Además de este desafío, se les vendrá otro mayúsculo: el martes 24 de julio enfrentará a Estudiantes de La Plata en cancha de Arsenal por los 32vos de final de la Copa Argentina.



El juez será Sebastián Ranciglio, secundado por Federico Cuello, Gonzalo Pedro y Gonzalo Ferrari.



El que se quede con la llave se las verá el próximo fin de semana ante el vencedor del duelo entre Unión de Santa Fe y Defensores del Oeste de Esperanza.



Habrá venta de entradas para ambas hinchadas: los locales las podrán adquirir este domingo desde las 10 a la hora del partido en puerta 6; mientras que los visitantes, desde la misma hora en puerta 8.

Los hinchas de Newell's podrán ocupar la platea este (puerta 1C) y la popular sur (puerta 3A), mientras que la parcialidad visitante se ubicará en la popular norte (puerta 8). El estadio abrirá a las 14 hs.