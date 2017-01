Para un miembro de la comisión de AFA, "es imposible iniciar los torneos así"

El desmadre del fútbol argentino amenaza con mantener detenido el torneo de primera división por un tiempo indeterminado en caso de que no se puedan resolver temas como la deuda que el gobierno mantiene con los clubes por Fútbol para Todos, el contrato con una nueva empresa que adquiera los derechos televisivos y la celebración de elecciones.



Tan es así, que incluso para un integrante de ls Comisión Normalizadora de AFA los torneos deberían permanecer parados: "De la forma en que se encuentra el fútbol argentino, es imposible iniciar los torneos. No sólo por la cuestión económica, sino porque la institucionalidad no está garantizada", dijo en A Diario el presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino.



El dirigente vive una situación curiosa, ya que fue elegido por FIFA como tesorero del gobierno provisorio de AFA, pero la semana pasada denunció que se trata de "un cargo testimonial" por la falta de "un puente de diálogo con Armando Pérez. "Por eso me quedé trabajando solamente en el Consejo Federal de AFA", remarcó.



"Uno escucha que se negocian los derechos televisivos, pero los dirigentes no están convencidos de rescindir con el estado y contratar a otra empresa. Aparte, AFA no tiene un presidente que lo represente, un comité ejecutivo que lo respalde y esta comisión ni siquiera ha podido dar respuesta al pago de diciembre de esos derechos", fustigó.



Acerca de la disparidad de criterios a la hora de definir cuándo habrá elecciones, Toviggino aclaró: “La CN es la que debe prever un calendario y ponerlo a disposición de FIFA. Es una propuesta de la CN y naturalmente, FIFA debe aceptar tras revisarla. FIFA no propone ni define”.



"El nuevo estatuto llegó el lunes a última hora. Y hoy se le dará curso a los clubes y federaciones del país. La FIFA no estableció un tiempo límite para aceptarlo. Tenemos una semana por delante para que los clubes emitan una opinión, pero no será vinculante", cerró.