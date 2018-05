Ronaldinho se casará con sus dos novias

Ronaldinho, alejado de las canchas de fútbol, fue noticia en Brasil porque se casará en agosto con sus dos novias. El trío convive hace ya dos años en una mansión en Río de Janeiro, según informaron medios del vecino país.

Según publicó el portal digital O Dia, el ex jugador le pidió matrimonio a Priscilla Coelho y Beatriz Souza en enero pasado. Con Beatriz comenzó a salir en 2016, cuando ya mantenía una relación con Priscilla.

La ceremonia se llevará a cabo en la mansión que tiene el brasileño, ubicada en Santa Mónica, en el distrito de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro. Será informal, ya que no está permitida la poligamia en Brasil.

Al parecer, la hermana del ex Barcelona no acudirá al doble enlace ya que no está de acuerdo con la situación.