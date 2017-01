Sampaoli le agrega suspenso a la situación de Montoya

Sampaoli manifestó en rueda de prensa que "si Walter no viene para ahora, será para junio", ya que los dos clubes todavía mantienen abierta la negociación para que Montoya permanezca cedido unos meses en Rosario Central.

El entrenador del Sevilla, el casildense Jorge Sampaoli, no reveló este sábado si Walter Montoya, fichado este viernes por el club hispalense, se incorporará ahora o bien permanecerá en Central hasta junio. El casildense llamó al futbolista chaqueño ayer y le manifestó su alegría por su fichaje en la entidad de la Liga.

