Seguimiento individual canalla

Germán Herrera: s/c Pocos minutos en los que no logró generar peligro

Teófilo Gutiérrez: 5. No fue el de los últimos partidos. Dio la sensación de que si hubiera estado más fino Central lo liquidaba antes. Fue amonestado y no jugará ante Gimnasia y Esgrima de La Plata

Federico Carrizo: 6.5. Buen primer tiempo en el que generó constante peligro con su movilidad y su habilidad y en el que le cometieron un claro penal que Trucco no cobró. En el complemento bajó un poco el nivel

