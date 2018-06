Una “molestia” y más dudas para la selección, que partía a Rusia

El preparador físico de la selección nacional, Jorge Desio, confirmó que Ever Banega "tiene una molestia cerca del gemelo" que lo marginó de las últimas dos prácticas. La noticia se sumó a la lesión de Manuel Lanzini –quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados- que lo dejó afuera del Mundial. Con Enzo Pérez confirmado para reemplazar a Manu, la delegación albiceleste partía a Rusia.

El preparador físico albiceleste se refirió a la situación de Banega y dijo a TyC Sports que “se perdió dos prácticas pero ya está trotando”. El integrante del cuerpo técnico minimizó la dolencia del futbolista del ex Valencia y actual Sevilla y no puso en duda su continuidad en el plantel.



Si bien no se habla de un reemplazo para Banega, su estado físico si influye en la decisión de Jorge Sampaoli acerca del equipo titular que enfrentará a Islandia en una semana en Moscú.

Enzo Pérez, el elegido pro Samapoli, viajará directamente a Rusia, hacia donde partirá la selección este sábado. Ese es parte del cambio en el cronograma de trabajo que se produjo después de la cancelación del amistoso en Israel.

[SELECCIÓN ARGENTINA] Mirá las imágenes del complejo de la Selección @Argentina en Rusia �� pic.twitter.com/rsIDIRmpvM — Selección Argentina (@Argentina) 8 de junio de 2018

Desio hizo un balance: “El equipo está bien físicamente, en las condiciones que esperábamos. Estamos haciendo trabajos tácticos, que trabajen en conjunto".