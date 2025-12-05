Inflación, dólar, PBI y lo que viene: ¿qué están viendo los que la ven siempre antes?

El pasado 4 de diciembre de 2025, el BCRA publicó los resultados del relevamiento de expectativas efectuado entre el 26 y 28 de noviembre, con la participación de 46 encuestados —34 consultoras y centros de investigación, nacionales e internacionales, y 12 entidades financieras.

Inflación y núcleo de precios

Para noviembre, el conjunto de participantes del REM prevé una inflación mensual de 2,3 %, lo que representa un alza de 0,4 puntos porcentuales respecto del informe anterior. El “Top 10” de quienes históricamente mejor proyectan anticipa una inflación idéntica de 2,3 %, pero con un alza de 0,3 p.p.

En cuanto al IPC Núcleo, la mediana del REM sitúa su variación mensual en 2,2 % (suba de 0,2 p.p.), misma cifra prevista por el Top 10 (aunque con un incremento de 0,3 p.p.).

Para diciembre de 2025 se espera que la inflación general se desacelere a 2,1 % mensual, con una trayectoria descendente proyectada hacia mayo de 2026 hasta ubicarse en 1,5 % mensual.

Actividad económica y PIB

Los analistas anticipan que en el tercer trimestre de 2025 el Producto Bruto Interno (PIB) ajustado por estacionalidad habría crecido 0,5 % respecto al segundo trimestre —revirtiendo una caída proyectada hasta el REM anterior.

Proyectan un crecimiento de 0,8 % para el cuarto trimestre de 2025 (incremento de 0,5 p.p. respecto al REM previo) y de 0,9 % para el primer trimestre de 2026 (una baja de 0,1 p.p. respecto del relevamiento previo).

Para todo 2025, la expectativa promedio es de un crecimiento real del PIB de 4,4 %, tanto en el conjunto de participantes como en el Top 10. Esa proyección implica un alza de 0,5 p.p. (respecto al REM previo para el conjunto) y de 0,4 p.p. para el Top 10.

Empleo

La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre de 2025 fue estimada en 7,5 % de la Población Económicamente Activa, igual al relevamiento previo. Para el cuarto trimestre, el REM anticipa una tasa de 7,2 %, cifra sostenida por el conjunto de participantes y por el Top 10.

Tipo de cambio, tasas y finanzas

Respecto al tipo de cambio nominal, la mediana de las proyecciones sitúa diciembre de 2025 en ARS $1.472,9 por dólar (reducción de $27,1 respecto al REM anterior), lo que arroja una variación interanual esperada de 44,3 % (–2,7 p.p. versus REM previo). El Top 10 espera un dólar de $1.480,6.

Para diciembre de 2026, el tipo de cambio nominal esperado se ubica en ARS $1.720/USD, implicando un alza interanual de 16,8 % (+0,5 p.p. respecto del informe anterior).

En materia de tasas de interés, los analistas proyectan para diciembre de 2025 una TAMAR de bancos privados de 32,0 % nominal anual (equivalente a 2,6 % mensual), lo que marca una caída de 3,0 p.p. respecto al REM previo. Para diciembre de 2026 estiman una TAMAR de 20,9 % TNA (TEM de 1,7 %).

Comercio exterior y finanzas públicas

En comercio exterior, el REM prevé que en 2025 las exportaciones CIF/FOB alcancen los USD 85.667 millones (USD 935 millones más que el informe anterior), mientras que las importaciones sumarían USD 77.140 millones (USD 695 millones más). El superávit comercial esperado sería de USD 8.527 millones (USD 240 millones por encima del REM previo).

En cuanto al resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero, los analistas estiman un superávit de ARS $12,9 billones en 2025 (una baja de ARS $359 mil millones respecto del REM anterior). El promedio del Top 10, en tanto, pronostica un superávit de ARS $13,2 billones. Ningún encuestado prevé un superávit primario por debajo de ARS $10 billones.