Tras los dichos de Caputo, los bonos en dólares suben y el mercado mira las reservas

Los bonos en dólares extienden ganancias este jueves, luego de las de Luis Caputo sobre las alternativas para afrontar el vencimiento de deuda de enero.

Los títulos soberanos cotizan con leves alzas en Wall Street. Los bonos Globales (emitidos bajo legislación Nueva York) operan todos en verde, aunque con alzas moderadas que no llegan al 0,1%. Los Bonares (de jurisdicción nacional) alternan avances (de hasta 0,5%) y tenues retrocesos (de hasta 0,1%).

Ayer, el ministro de Economía afirmó que los bancos ofrecieron un REPO por entre u$s6.000 y 7.000 millones y que el Gobierno analizará cuánto de eso tomar en función de las chances que tenga de regresar antes a los mercados internacionales de deuda.

“Argentina ha comprado reservas internacionales récord, pero ha sido difícil acumularlas porque heredamos una situación de deuda enorme con el mercado, importadores y multilaterales. Durante estos 20 meses no hemos hecho otra cosa que honrar las deudas, algo que este gobierno va a seguir haciendo siempre”, precisó ayer el Ministro.

Esto depende de la baja del riesgo país, que se mantiene por arriba de los 600 puntos básicos (el miércoles terminó en 635 unidades). En el mientras tanto, el mercado se entusiasma y extienden las subas de los bonos y el spread de tasas se comprima. Vale recordar que en enero hay un vencimiento de capital por u$s4.200 millones y el mercado pone foco en la aceleración de acumulación de reservas.