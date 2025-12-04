Inversiones: los productores confían, pero la mayoría va con el freno de mano puesto

La encuesta realizada por CREA en el pasado mes de noviembre evidencia una recuperación marcada del índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA), lo que se explica principalmente por mejores expectativas sobre la evolución de la economía argentina.

El trabajo contempló la participación de 1450 empresarios y 228 asesores CREA de las diferentes regiones productivas del país, tiene una periodicidad cuatrimestral.

Presente y futuro

El ICEA registró un nivel de 67 puntos para regresar a la situación presente un año atrás, al tiempo que el subíndice de perspectivas futuras alcanzó el nivel más elevado desde marzo de 2016. No sucede lo mismo con el subíndice relativo a la situación presente, que sigue estancado.

Si bien los subíndices, correspondientes a la situación del país del sector agropecuario y de la propia empresa, mostraron un avance en el último trimestre, sigue existiendo una brecha importante entre los mismos.

“La recuperación del ICEA está fundamentada en la posibilidad de que el ordenamiento de la situación macroeconómica permita generar los cambios microeconómicos necesarios para mejorar la competitividad de los negocios y la sostenibilidad de las empresas, promoviendo así el crecimiento y desarrollo de las comunidades en las que operan”, indica Ariel Angeli, líder de la unidad de Investigación y Desarrollo de CREA.

De este modo, los encuestados todavía no perciben que sea un buen momento para realizar inversiones. En ese sentido, solo el 29% indica que las condiciones actuales son propicias para realizar inversiones.

Los excesos hídricos registrados en los últimos meses representan una situación crítica que afecta a muchas regiones y empresas agropecuarias: un 29% de los encuestados presentan anegamientos que comprometieron en promedio un 24% de la superficie productiva. Los mayores inconvenientes se registran en la provincia de Buenos Aires.

“Más allá de la superficie que no se puede cosechar o sembrar por estar inundada, los anegamientos generan además disrupciones en sistemas ganaderos y lecheros, problemas sanitarios, impedimentos logísticos y complicaciones financieras, entre otros muchos problemas”, comenta Angeli.

Campaña y planificación

En lo que respecta a la planificación de la campaña agrícola 2025/26, entre los consultados se prevé un crecimiento sustancial del área de maíz tardío con respecto a 2024/25, además de crecimientos más moderados de girasol y maíz temprano.

La mayor reducción de superficie agrícola de la campaña en curso corresponderá a la soja, principalmente por las condiciones de precios relativos menos favorables para la oleaginosa.

“Las proyecciones de área por sembrar podrían experimentar modificaciones en las próximas semanas en función de la disponibilidad de superficie que sigue afectada actualmente por anegamientos”, aclara Angeli.