Las fintech cruzaron a los bancos: "no se afecta el crédito ni hay banca paralela"

Las principales empresas fintech del país salieron a cuestionar la propuesta de las asociaciones bancarias que plantea mantener la exclusividad de los bancos para el depósito de salarios y jubilaciones, un esquema que se sostiene desde hace más de tres décadas. Según las compañías tecnológicas, el diagnóstico de que solo los bancos pueden garantizar seguridad “no se ajusta a la realidad del sistema de pagos argentino ni a la regulación vigente”.

El sector subraya que el debate no pasa por la seguridad, sino por “los privilegios que la banca tradicional quiere preservar” y por la libertad de elección de millones de personas que utilizan servicios digitales para administrar su dinero.

Seguridad: fintech rechazan las acusaciones

En respuesta al señalamiento bancario sobre supuestos riesgos de operar con billeteras virtuales, las fintech remarcaron que todos los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) están regulados, auditados y supervisados por el Banco Central. Además, recalcaron que:

* El 100% del dinero que administran se encuentra depositado en cuentas bancarias de terceros y separado del patrimonio empresarial.

* Cumplen normas estrictas de prevención de fraude, lavado de activos y reportes obligatorios.

* No existe un solo antecedente de un PSP que no haya devuelto fondos a sus usuarios.

“La seguridad de recibir el sueldo en una billetera o en un banco es exactamente la misma”, señalan. La diferencia central, apuntan, es que las billeteras no realizan intermediación financiera: no pueden prestar el dinero de los usuarios, mientras que los bancos sí lo hacen y asumen riesgos con esos fondos.

Preferencias del usuario: “Los argentinos ya eligieron”

El comunicado destaca que el comportamiento financiero de los usuarios demuestra una inclinación contundente hacia las billeteras virtuales. Actualmente existen más de 40 millones de cuentas activas, según datos del sector, muchas de ellas generando rendimientos diarios frente a cuentas sueldo bancarias que no ofrecen intereses.

Las fintech afirman que millones de trabajadores reciben su salario y lo transfieren de inmediato a sus billeteras para obtener mejor rendimiento y facilidad de uso. Por eso cuestionan: “Si la gente ya elige este sistema, ¿por qué impedirles acceder a esa opción desde el momento del cobro?”.

Crédito y regulación: desmintiendo la “banca en las sombras”

El documento también rechaza la idea de que permitir depósitos de salario en billeteras afectaría la oferta de crédito. Aseguran que los fondos igualmente terminan en el sistema bancario, aunque mediante un mecanismo diferente.

Según el sector, más de 6 millones de personas acceden hoy a créditos fintech, muchos de ellos con financiamiento propio de las empresas y no con dinero de los usuarios. De esta forma —sostienen— se amplió la inclusión financiera y se incorporó a personas históricamente fuera del sistema formal.

Además, niegan la existencia de una “banca paralela”. Las billeteras no prestan depósitos, no captan plazos fijos y no toman riesgos financieros: “Todo está dentro del sistema formal”, remarcan.

Competencia y libertad de elección

Para las empresas tecnológicas, el fondo de la discusión es la competencia. Aseguran que la innovación obligó a los bancos a modernizar sus aplicaciones, ampliar horarios, agilizar transferencias y mejorar la atención al cliente. “La competencia genera mejores servicios; la libertad, mejores opciones”, afirman.

Finalmente, sostienen que impedir la elección sobre dónde recibir ingresos “solo preserva un privilegio histórico” y que habilitar alternativas fortalecería, y no debilitaría, al sistema financiero argentino.