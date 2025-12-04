Las ventas de maquinaria agrícola tropiezan en el final del año: ¿qué necesita el sector para 2026?

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de noviembre de 2025 alcanzaron las 498 unidades, una baja del 13,4% interanual ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 575.

Si la comparación es con su antecesor mes de octubre se observa una baja del 10,1%, ya que en ese mes se habían patentado 554 unidades. De esta forma, el acumulado de los once meses del año alcanzó las 6.187 unidades, esto es 3,6% más que las 5.971 del mismo período de 2024.

"Noviembre profundiza la desaceleración, con caídas en los tres segmentos aunque con magnitudes diferentes", indicaron desde ACARA. Y agregaron que el acumulado anual se mantiene en terreno positivo (+3,6%), pero con una pendiente claramente descendente en el segundo semestre.

"De consolidarse un escenario 2026 con tasas más bajas, estabilidad cambiaria y mejores perspectivas climáticas, el sector podría retomar dinamismo, aunque la recuperación dependerá de que los niveles de inversión del productor convaliden un recambio tecnológico largamente postergado. La irrupción de nuevos jugadores y marcas y la posibilidad de importación de usados aportan incertidumbre a la evolución de volúmenes en la industria"

Cosechadoras

De esta forma, los datos muestran que en noviembre se patentaron 53 cosechadoras, una baja del 18,5% comparado contra las 65 unidades de octubre y una suba del 6% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 50 unidades.

Tractores

En cuanto a tractores, en noviembre se patentaron 398 unidades, una baja del 6,8% comparado contra las 427 unidades de octubre, y una baja del 15,9% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 473 unidades.

Pulverizadoras

En cuanto a pulverizadoras, en noviembre se patentaron 47 unidades, una baja del 24,2% comparado contra las 62 unidades de octubre, y una baja del 9,6% si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 52 unidades.