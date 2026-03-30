Claves del día: tasas altas, petróleo a US$ 115 y crisis automotriz presionan la economía

El escenario económico argentino atraviesa una combinación de tensiones internas y externas que complejizan las perspectivas de corto plazo. En el plano local, el mercado sigue de cerca las señales del Banco Central (BCRA), particularmente en lo que respecta a su estrategia para reactivar el crédito sin comprometer el delicado equilibrio fiscal.

Las recientes medidas apuntan a dinamizar el financiamiento, especialmente a través de instrumentos de corto plazo, en un intento por estimular la actividad económica. Sin embargo, el desafío central radica en compatibilizar esa expansión con la necesidad de sostener la disciplina fiscal, un factor clave para mantener la estabilidad macroeconómica y la confianza del mercado, según los parámetros del gobierno.

En paralelo, las tasas de interés continúan en niveles elevados, lo que encarece significativamente el acceso al crédito para familias y empresas. Este contexto limita el consumo y la inversión, generando un freno adicional en la recuperación económica. El crédito, lejos de convertirse en un motor de crecimiento, sigue siendo un recurso costoso y restrictivo para gran parte de la población.

A nivel internacional, el aumento del precio del petróleo —que superó los US$115— agrega presión sobre la economía global. La suba responde a la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que también impactó negativamente en los mercados financieros, con caídas cercanas al 5% en bolsas asiáticas. Este escenario eleva los costos energéticos y genera incertidumbre adicional en economías emergentes como la argentina.

En el frente productivo, la industria automotriz enfrenta una situación crítica. La decisión de una terminal como Stellantis de cerrar un turno de producción refleja la caída en la demanda externa y las dificultades para sostener el ritmo exportador. El sector, históricamente dependiente de mercados regionales como Brasil, muestra señales de debilitamiento que podrían extenderse a toda la cadena industrial.

La combinación de crédito caro, presión internacional por el costo de la energía y una industria en retroceso configura un panorama complejo. En este contexto, las decisiones de política económica y la evolución del escenario global serán determinantes para definir el rumbo de la economía en los próximos meses.