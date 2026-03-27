Nafta sin techo: cómo la guerra en Medio Oriente impacta directo en el bolsillo argentino

El fuerte aumento de la nafta en Argentina durante marzo no es un fenómeno aislado ni exclusivamente local. Está directamente vinculado a una dinámica global en la que el petróleo —uno de los commodities más estratégicos del mundo— vuelve a estar bajo presión por factores geopolíticos, especialmente la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Un commodity global que fija el precio local

El petróleo es un commodity, es decir, un bien homogéneo que se comercializa internacionalmente y cuyo precio se define en mercados globales. Esto implica que, más allá de las particularidades de cada país, el valor del crudo está determinado por la oferta y la demanda mundial, así como por conflictos, decisiones políticas y expectativas financieras.

En este contexto, cuando sube el precio internacional del barril —como ocurre actualmente por la incertidumbre en Medio Oriente—, ese incremento tiende a trasladarse a los combustibles en casi todos los países.

El impacto de la guerra en Medio Oriente

Las tensiones en Medio Oriente generan un efecto inmediato sobre el mercado petrolero. La región concentra una parte clave de la producción global, por lo que cualquier conflicto o amenaza de interrupción en el suministro dispara los precios.

El temor no es solo a una caída efectiva de la producción, sino también a problemas logísticos, bloqueos en rutas estratégicas o decisiones de los países productores que restrinjan la oferta. Esa incertidumbre eleva el precio del barril incluso antes de que haya un impacto concreto en la producción.

Argentina: del “barril criollo” al precio internacional

Durante años, Argentina utilizó un mecanismo conocido como “barril criollo”, que permitía desacoplar parcialmente el precio local del petróleo respecto del internacional. Esto funcionaba como una herramienta para evitar subas bruscas en los combustibles y dar previsibilidad al mercado interno.

Sin embargo, ese esquema ya no está vigente. Hoy, el precio de los combustibles está mucho más alineado con el valor internacional del crudo, lo que hace que Argentina sea más sensible a los movimientos globales.

Este cambio explica por qué, ante una suba del petróleo en el mundo, el impacto en los surtidores locales es más rápido y más directo que en otros momentos.

Medidas oficiales: límites técnicos frente a un problema global

Ante la escalada de precios, el Gobierno implementó una serie de ajustes regulatorios con el objetivo de moderar el impacto en el corto plazo. Entre ellos, se destacan modificaciones en parámetros técnicos que inciden en la formación del precio de los combustibles, buscando amortiguar la volatilidad internacional.

Sin embargo, estas medidas tienen un alcance limitado. En un esquema donde los precios están alineados con el mercado global, cualquier intervención local funciona más como un “amortiguador” que como una solución estructural. El margen para contener aumentos sin generar distorsiones —como atrasos de precios o desincentivos a la producción— es cada vez más estrecho.

El rol clave de los biocombustibles

Otro factor relevante en la estructura del precio es el de los biocombustibles, como el bioetanol y el biodiésel, que se mezclan obligatoriamente con la nafta y el gasoil.

En Argentina, estos componentes tienen precios regulados por el Estado, y su actualización también impacta directamente en el valor final en surtidor. En los últimos meses, los ajustes en los precios de los biocombustibles acompañaron la tendencia general al alza, sumando presión adicional sobre los combustibles.

Además, cualquier modificación en los porcentajes de corte o en los esquemas de precios puede funcionar como una herramienta indirecta de política energética. Aumentar el uso de biocombustibles podría reducir la dependencia del petróleo, pero también implica tensiones con costos de producción y con las economías regionales que los generan.

Aumentos acumulados y presión inflacionaria

En marzo, los combustibles registraron aumentos cercanos al 20%, ubicándose entre los más caros de la región en términos relativos. Este incremento no solo afecta a quienes cargan nafta, sino que tiene un efecto cascada sobre toda la economía.

El transporte de bienes, los costos logísticos y la producción dependen en gran medida del precio del combustible. Por eso, cada aumento en la nafta termina trasladándose, tarde o temprano, a los precios de alimentos, servicios y productos básicos.

Argentina frente a la región: precios altos y realidades distintas

En comparación con otros países de América Latina, Argentina presenta hoy precios de combustibles elevados en términos relativos, especialmente cuando se los mide en dólares o en relación al poder adquisitivo.

Países como Brasil o Chile, con mercados más abiertos y mayor competencia, muestran dinámicas de precios distintas, aunque igualmente influenciadas por el valor internacional del crudo. En cambio, en naciones con fuerte intervención estatal o subsidios —como Bolivia o Venezuela— los precios pueden ser significativamente más bajos, pero a costa de desequilibrios fiscales o distorsiones económicas.

La particularidad argentina es una combinación compleja: precios alineados al mercado internacional, alta carga impositiva y una economía con inflación elevada. Esto hace que cada aumento en los combustibles tenga un impacto más visible y sensible que en otros países de la región.

Sin riesgo de desabastecimiento, pero con precios en alza

A diferencia de otros países que dependen casi totalmente de la importación de energía, Argentina no enfrenta un riesgo inmediato de desabastecimiento. La producción local, especialmente con el desarrollo de Vaca Muerta, permite garantizar el suministro interno.

Sin embargo, esto no significa que el país esté aislado de las subas internacionales. Aunque haya disponibilidad de petróleo y combustibles, los precios igualmente reflejan la cotización global.

En otras palabras: puede haber nafta en los surtidores, pero a un costo cada vez más alto.

Un escenario que no encuentra techo

La combinación de tensiones geopolíticas, un mercado internacional volátil y un esquema local sin desacople genera un escenario en el que el precio de la nafta aún no encuentra un techo claro.

Mientras el petróleo siga reaccionando a los conflictos en Medio Oriente, Argentina continuará sintiendo el impacto. No en forma de escasez, pero sí en aumentos que seguirán condicionando el consumo, la inflación y el ritmo de la economía.