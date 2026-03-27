Nafta en Rosario: cuánto aumentó llenar el tanque en 2 años

El precio de la nafta en Rosario dejó de ser una referencia estable para convertirse en un indicador en movimiento permanente. En poco más de dos años, el litro de súper de YPF pasó de costar alrededor de $375 en noviembre de 2023 a ubicarse hoy en torno a los $2048, con una suba acumulada del 446% que no solo sigue el ritmo de la inflación: lo supera.

El salto no fue lineal. A fines de 2023, el combustible todavía se movía dentro de parámetros previsibles, pero el cambio de escenario económico aceleró los ajustes. Para diciembre de 2024, el litro ya había escalado por encima de los $1200, acumulando aumentos superiores al 300%. Un año más tarde, en diciembre de 2025, el precio rondaba los $1369, consolidando una tendencia que lejos estuvo de frenarse.

Hoy, con surtidores por encima de los $2000, el impacto es directo en el bolsillo. Llenar un tanque promedio de 45 litros cuesta alrededor de $92.160, cuando en noviembre de 2023 demandaba apenas $16.875. Es decir, el mismo tanque hoy cuesta más de cinco veces lo que costaba hace poco más de dos años, transformando un gasto cotidiano en una decisión económica relevante dentro del hogar.

Pero si hay un dato que explica el presente es lo que ocurrió en las últimas semanas. Marzo de 2026 marcó un quiebre en la dinámica de precios. Lejos de los aumentos mensuales tradicionales, el sector entró en una lógica de ajustes constantes. El mes comenzó con una suba moderada por actualización de impuestos, pero rápidamente derivó en una seguidilla de incrementos impulsados por la suba internacional del petróleo.

En cuestión de semanas, los surtidores reflejaron aumentos consecutivos que rompieron cualquier previsión. Primero fueron subas acumuladas cercanas al 6%, luego saltos que rozaron el 9%, hasta consolidar un escenario inédito: al menos seis aumentos en un solo mes. En total, marzo ya acumula una suba superior al 10%, en un esquema de microajustes que modifica la forma en que se perciben los precios.

Este cambio no es menor. Durante años, los combustibles en Argentina se ajustaban en bloques mensuales o bimestrales. Hoy, en cambio, el precio puede variar varias veces dentro del mismo mes. El resultado es una sensación constante de aumento, incluso cuando los incrementos individuales son pequeños.

En paralelo, los valores en Rosario reflejan una tendencia nacional: todas las variantes premium ya superan los $2200 por litro y las opciones más económicas promedian los $2050.

En términos comparativos, la nafta no solo acompañó la inflación: la superó. Desde fines de 2023, el combustible avanzó casi 450%. En la práctica, esto implica que el peso del auto en la economía cotidiana creció por encima del promedio de los gastos.

El resultado es un cambio profundo en los hábitos. Lo que antes era un consumo rutinario hoy empieza a evaluarse. Viajes, recorridos y uso del vehículo entran en una nueva lógica donde el costo del combustible ya no pasa desapercibido.

La nafta, en definitiva, dejó de ser solo un insumo. Es un termómetro económico en tiempo real. Y marzo terminó de confirmar algo que ya se insinuaba: el precio no solo sube, ahora también cambia todo el tiempo.