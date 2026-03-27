Euforia por YPF: sube 7,7% tras decisión judicial en EE.UU. que cambia el escenario

Las acciones de YPF registraron un fuerte salto de hasta 7,7% luego de conocerse un fallo relevante de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, que introduce un nuevo capítulo en el prolongado litigio vinculado a la expropiación de la compañía en 2012.

El movimiento alcista reflejó una inmediata reacción del mercado ante la novedad judicial, interpretada por inversores como un posible alivio —al menos parcial— en el frente legal que enfrenta la petrolera controlada por el Estado argentino. En un contexto donde la incertidumbre jurídica ha pesado sobre la valuación de la empresa durante años, cualquier señal en los tribunales internacionales genera un impacto directo en su cotización.

El fallo no implica una resolución definitiva del conflicto, pero sí modifica el escenario procesal. Analistas destacan que la decisión podría abrir nuevas instancias de negociación o redefinir el alcance de eventuales compensaciones, lo que alimentó el optimismo en el corto plazo.

El caso en cuestión gira en torno a las demandas iniciadas por accionistas que cuestionaron las condiciones en que se llevó adelante la nacionalización de YPF. En ese marco, la justicia estadounidense se convirtió en un ámbito clave para dirimir responsabilidades y montos millonarios en disputa.

El repunte de la acción también se inscribe en un contexto más amplio, donde los activos argentinos muestran alta sensibilidad a factores externos, decisiones judiciales y expectativas macroeconómicas. En este sentido, el salto de YPF no solo responde al fallo en sí, sino también a una dinámica de mercado que amplifica cualquier catalizador positivo.

Sin embargo, especialistas advierten que la volatilidad seguirá siendo una constante. El proceso judicial aún no concluye y los riesgos asociados permanecen vigentes. Por eso, el rally reciente podría convivir con nuevas correcciones a medida que surjan definiciones más concretas.

En definitiva, el fallo de la Cámara de Apelaciones en Estados Unidos reavivó el interés por YPF y volvió a colocarla en el centro de la escena financiera. El mercado, atento a cada movimiento judicial, seguirá calibrando el verdadero alcance de una decisión que podría marcar un antes y un después en la historia reciente de la compañía.