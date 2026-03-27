La Segunda Seguros lanza una audaz propuesta visual junto a Manu Ginóbili, Paula Pareto y alienígenas

En el ecosistema de negocios argentino, la incertidumbre es una variable que difícilmente se puede ignorar. Sin embargo, saber gestionar el riesgo es lo que separa a un emprendedor estresado de uno que duerme tranquilo. Bajo esa premisa, La Segunda Seguros acaba de lanzar una propuesta publicitaria que rompe con lo convencional y se mete de lleno en la conversación sobre la resiliencia. Con la producción de Virgen Films, la aseguradora presentó "Que nada te saque la calma", una campaña que utiliza el absurdo y la exageración visual para conectar con un público que, entre vaivenes económicos, busca desesperadamente un poco de respaldo real.

La apuesta no es menor. En un mercado donde la publicidad suele ser conservadora, esta firma de origen cooperativo decidió que la mejor forma de hablar de seguridad era, paradójicamente, a través del caos. Los spots muestran situaciones delirantes —desde invasiones de ovnis hasta encuentros con dinosaurios— donde los protagonistas mantienen una parsimonia total mientras el mundo se cae a pedazos. Esta narrativa no es casualidad: la marca busca transmitir que la verdadera tranquilidad no consiste en que nunca pase nada, sino en tener la certeza de que, ante cualquier imprevisto, uno está en las mejores manos. Para el dueño de una pyme o un comerciante local, este concepto resuena fuerte; es el valor de tachar un problema de la lista en tiempos donde sobran las preocupaciones.

Nuevamente, la estrategia de marketing se apoya en una dupla que ya es marca registrada: Manu Ginóbili y Paula "Peque" Pareto. Lo interesante es que esta vez no actúan como protagonistas de la acción, sino como observadores que aportan humor y validan el mensaje de confianza. Esta es la tercera colaboración de los deportistas con la empresa, consolidando un vínculo basado en la excelencia y la cercanía. Como bien destaca la dirección de la campaña, la química entre ambos es tan natural que terminan mejorando los guiones con guiños propios, logrando una identificación inmediata con el espectador.

Detrás de las cámaras, el despliegue fue masivo. Un equipo técnico de 150 personas trabajó con tecnología de dos cámaras en locaciones que incluyeron el microcentro porteño y estudios de grabación, con un fuerte peso en la post-producción para lograr ese impacto visual que atrapa en el primer segundo del scroll. Con más de 90 años de trayectoria y posicionada como la cuarta aseguradora con mayor facturación del país, La Segunda no solo vende pólizas; vende una filosofía de prevención y solvencia. En un contexto donde cada decisión cuenta para la supervivencia de un negocio, la empresa reafirma su liderazgo nacional apostando a la innovación y a la calidad de servicio personalizada, demostrando que incluso frente a un alienígena, el respaldo de un experto es lo único que mantiene la calma intacta.

Se pueden ver los spots en los siguientes links:



Spot 1: Nada te saca la calma | La Segunda Seguros

Spot 2: Nada te saca la calma | La Segunda Seguros

Spot 3: Nada te saca la calma | La Segunda Seguros