Nafta en tensión por Medio Oriente: suben el bioetanol y Santa Fe va por más corte obligatorio

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, celebró la decisión del Gobierno nacional de flexibilizar el uso de biocombustibles para contener la suba de los combustibles, en un contexto internacional tensionado por la guerra en Medio Oriente, pero al mismo tiempo reclamó avanzar en una nueva ley que eleve los cortes obligatorios.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario destacó el impacto de la medida y marcó su postura dual: “En un contexto global de incertidumbre, cada punto que subamos en el corte es menos importación de combustible y más valor agregado a nuestro maíz y soja”.

La referencia es a la resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía, que elimina trabas técnicas y habilita que las naftas puedan contener hasta un 15% de bioetanol. La iniciativa del Ejecutivo apunta a amortiguar el impacto de los precios internacionales del petróleo en los surtidores locales.

Más Biocombustibles = Más Trabajo Santafesino ������



En un contexto global de incertidumbre, cada punto que subamos en el corte es menos importación de combustible y más valor agregado a nuestro maíz y soja.



Hoy la Secretaría de Energía publicó la Res. 79/2026, eliminando trabas…— Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) March 27, 2026

Puccini valoró el avance como una respuesta a un reclamo histórico de la industria y de las provincias productoras, y sostuvo que, desde el punto de vista técnico, “ya no hay excusas” para incrementar la mezcla en los combustibles.

Sin embargo, advirtió que la medida resulta insuficiente si no se acompaña con cambios de fondo. En ese sentido, insistió en la necesidad de actualizar el marco normativo vigente, ya que los cortes obligatorios continúan en niveles que considera bajos: 7,5% para biodiésel y 12% para bioetanol.

Sobre el biodiésel, aclaró que la resolución no introduce modificaciones porque la normativa actual ya permite mezclas de hasta el 20% en gasoil, lo que vuelve a poner el foco en la falta de decisión política para aumentar su aplicación efectiva.

El planteo del ministro se enmarca en una estrategia más amplia impulsada junto al gobernador Maximiliano Pullaro, orientada a posicionar a la provincia como eje de la bioeconomía y de la transición energética.

“Santa Fe es el corazón de la bioeconomía. Validar estas mezclas nos permite potenciar nuestras plantas productoras de biocombustibles”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el objetivo es que el campo santafesino lidere el camino hacia una mayor soberanía energética.

Así, mientras la Nación busca contener el impacto inmediato de la crisis internacional en los precios, desde Santa Fe el mensaje es claro: el verdadero cambio requiere reglas de largo plazo que impulsen producción, inversión y mayor participación de los biocombustibles en la matriz energética.