Free Way presentó su charter exclusivo desde Rosario para el Gran Premio de Fórmula 1 de San Pablo

En un encuentro de capacitación con más de 35 agentes de viajes de Rosario, Free Way presentó los detalles del programa desarrollado junto a GOL Linhas Aereas, que permitirá viajar de manera directa y cómoda desde Rosario para disfrutar de la máxima categoría del automovilismo mundial.

"Estamos muy orgullosos de poder ofrecer nuevamente una experiencia única para los amantes de la Fórmula 1, como lo hicimos en 2025 y esta vez con un chárter exclusivo. Salir desde el Aeropuerto de Rosario, con todo contratado, y con nuestros coordinadores acompañando a lo largo de todo el viaje representa una gran ventaja para los pasajeros de toda la región y nos permite acercar este evento de nivel mundial a los que sueñan con alentar a Franco Colapinto en Brasil" nos cuenta Mariano Villella, Gerente de Ventas de Free Way.

El programa contempla una estadía de cuatro días con salida el próximo 5 de noviembre e incluye pasaje aéreo ida y vuelta, traslados al aeropuerto, alojamiento con opciones de hotel, entradas para los tres días con sus traslados entre el hotel y autódromo y asistencia médica. Y algo muy importante: se puede reservar con una seña de 800 dólares por pasajero, y el resto abonarlo hasta en 5 cuotas fijas sin interés.

De esta manera, los pasajeros podrán vivir la experiencia completa de la Fórmula 1, presenciando las sesiones de entrenamiento, la clasificación y la carrera del Gran Premio de San Pablo en Interlagos, uno de los circuitos más tradicionales y apasionantes del calendario internacional.

La gira de capacitaciones de Free Way continuará en distintas localidades de la provincia acercando esta propuesta a más agentes de viajes para que cada pasajero pueda recibir el mejor asesoramiento al momento de planificar su viaje al Gran Premio de Fórmula 1 de San Pablo.

Se puede consultar enviando mail a comercial@freeway.com.ar